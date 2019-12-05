Пострадавшие после пожара в "Хромой лошади" рассказали о жизни после трагедии

Десять лет назад в пермском ночном клубе "Хромая лошадь" произошла трагедия. Во время пиротехнического представления в заведении начался пожар, жертвами которого стали 156 человек. Еще более 70 человек пострадали. Вспоминаем случившееся и рассказываем, как сегодня складывается судьба людей, переживших ту ночь.

Пожар в "Хромой лошади"

Фото: ТАСС/Игорь Катаев

В ночь с 4 на 5 декабря 2009 года в Перми произошел пожар в ночном клубе "Хромая лошадь". Заведение располагалось в многоэтажном жилом доме и было рассчитано на 50 посадочных мест. Тем не менее отмечать юбилей открытия клуба впустили по разным данным от 250 до 300 человек. Следователи установили, что к трагедии привело организованное в заведении пиротехническое представление: искры попали на потолок, декорированный ивовыми ветвями и холстом. После этого огонь моментально охватил почти все помещение.

Люди в панике бросились к единственному выходу из клуба, из-за чего образовалась давка. Не имея возможности быстро и организованно выйти на улицу, они погибали под действием угарного газа и продуктов горения. В общей сложности трагедия в "Хромой лошади" унесла жизни 156 человек, еще более 70 получили ранения.

В апреле 2013 года был вынесен приговор восьми обвиняемым по делу о трагедии в "Хромой лошади". Фактический владелец заведения Анатолий Зак получил девять лет и 10 месяцев лишения свободы. Неофициального исполнительного директора клуба Светлану Ефремову приговорили к четырем годам колонии, а арт-директора Олега Феткулова – к шести. Также осудили пиротехников Игоря и его отца Сергея Дербеневых. Первого – на четыре года и 10 месяцев, второго – на пять лет. Дербеневы также были лишены права на три года заниматься пиротехнической деятельностью.



Фото: ТАСС/Пресс-служба МЧС Пермской области и Коми-Пермяцкого округа

За ненадлежащие проверки бывшие инспекторы Госпожнадзора Дмитрий Росляков и Наталья Прокопьева получили пять лет и четыре года колонии-поселения соответственно. Бывшего главного госинспектора Пермского края по пожарному надзору Владимира Мухутдинова суд лишил права занимать госдолжности сроком на 3 года и назначил штраф в размере 70 тысяч рублей в силу того, что он выдал клубу заключение о соблюдении требований пожарной безопасности, не соответствующее действительности.

В отдельное производство было выделено уголовное дело в отношении соучредителя клуба Константина Мрыхина. Сразу после пожара он скрылся в Испании, но в июне 2011 года был экстрадирован в Россию. В 2012 году суд приговорил его к 6,5 года лишения свободы в колонии общего режима, а также к возмещению морального и имущественного вреда потерпевшим.

Еще один подозреваемый, соучредитель и арендатор "Хромой лошади" Александр Титлянов скончался 9 декабря 2009 года от полученных при пожаре ожогов. На данный момент все осужденные уже вышли на свободу.

"Время лечит, наверное"

Андрей Кострулев. Фото: соцсети

Для бывшего работника "Хромой лошади" Андрея Кострулева тот день был первым рабочим в заведении. Он рассказал, что после трагедии стал обращать внимание на планы эвакуации, запасные выходы, но со временем "чувство притупилось".





Андрей Кострулев Время лечит, наверное, так. Пришло понимание, что ты сам ответственен за свою безопасность. Больше ее никто не может обеспечить, потому что ты приходишь без всяких мыслей о том, что может что-то плохое произойти. Если говорить конкретно о "Хромой лошади", то ты приходишь отдыхать и не думаешь о том, чтобы как-то обеспечивать свою безопасность, ты в принципе не должен, это должны делать ответственные люди.

Как признался Андрей, теперь он никаких долгосрочных планов не строит. После пожара Кострулев был вынужден взять академический отпуск по учебе, однако все же закончил университет и получил высшее образование.

"Работаю по специальности, я сервисный инженер, занимаюсь строительной техникой. Отголосков тех событий в моей жизни сейчас нет. Людям свойственно все забывать. С одной стороны, это плохо, с другой – так людям жить легче", – заключил собеседник Москвы 24.

"Есть некий страх"

Анна Бунакова. Фото: соцсети

Анна Бунакова, которая также находилась в "Хромой лошади" во время пожара, рассказала, что после трагедии "научилась жить дальше". В ту ночь ее доставили в больницу с ожогами тридцати процентов тела, больше всего пострадали плечо и спина.

"В целом у меня ничего не поменялось. Как жила раньше, так и живу. Снился мне пожар только один раз – в самом начале, когда еще не прошло и полугода. Больше – нет. У меня получилось отпустить ситуацию. Депрессивных состояний особых нет", – признается она.





Анна Бунакова Мне было всего 19 лет на момент пожара, и я особо не осознавала всю эту трагедию.

Несмотря на это, девушка до сих пор чувствует себя неуверенно в местах, переполненных людьми, или тех, которые будет сложно быстро покинуть.

"Допустим, когда клуб находится высоко, откуда сложно выйти, то я в такое место уже вряд ли пойду – есть некий страх. Также когда много народу и происходит не давка, а именно нет свободного места вокруг, то тоже возникает чувство беспокойства", – добавила собеседница Москвы 24.

Инвалид на всю жизнь

Ирина Пекарская. Фото: соцсети

Еще одной пострадавшей в "Хромой лошади" оказалась Ирина Пекарская. Она находилась в заведении в сопровождении гражданского мужа Сергея Колпакова. По чистой случайности еще до начала пожара он вышел на улицу покурить, благодаря чему спасся. Ирина же надышалась угарным газом, ее мозг был серьезно поражен. В результате девушка стала тяжелым инвалидом с сознанием трехмесячного ребенка. Врачи оптимистичных прогнозов не делают.

Первое время Колпаков возил супругу по клиникам, собирал пожертвования на лечение. Однако спустя несколько лет после трагедии журналисты отыскали Ирину в одной из пермских больниц. Она была в критическом состоянии: болезненно худая с пролежнями по всему телу. Оказалось, что Колпаков перестал ею заниматься и уже успел создать новую семью.

При этом, по словам родных девушки, забирал полагающиеся Пекарской пенсию и пожертвования на основании того, что являлся ее опекуном. Мама девушки Галина заявила, что ни ей, ни двум общим сыновьям Ирины и Сергея "ни копейки не приходило: все забирал Колпаков".





Галина мама Ирины Пекарской На пожертвования ходил по кабакам, возил на отдых новую жену. Как-то отмечал в клубе ее день рождения – заказал стол на двадцать персон. А детям ни копейки алиментов не платил. Только иногда после поездок привозил мальчишкам то футболочки, то рубашки.

Сегодня уход за Пекарской взял на себя ее старший брат, поскольку Галина не выходит из квартиры после двух инсультов. Он также оформил опеку над своими племянниками двенадцати и десяти лет.

"На днях к нам приходили из собеса, спрашивали, что ребята хотят на Новый год. Младший сказал, что мечтает о синтезаторе. А еще – чтобы мама выздоровела. Но мы понимаем: это невозможно", – говорит Галина.

Есть динамика

Ирина Банникова. Фото: соцсети

Ирина Банникова, которая работала барменом в "Хромой лошади", до сих пор прикована к постели. Незадолго до трагедии она вышла из декрета. Во время пожара женщина надышалась угарным газом, в результате чего получила серьезное поражение мозга.

Она впала в кому, но, к удивлению врачей, смогла выйти из нее. Тем не менее сейчас женщина находится в малом сознании. По словам врачей Ирины, процесс ее восстановления протекает очень медленно, однако динамика все же есть. Например, логопед Татьяна Мозжегорова, работающая с пострадавшей, отмечает, что женщина реагирует, когда с ней общаются.





Татьяна Мозжегорова логопед Раньше она неадекватно воспринимала действительность, выражала свои эмоции криком, очень тяжело реагировала на врачей и незнакомых людей. Сейчас все намного лучше. Она реагирует на вопросы, воспринимает шутки, внимательно разглядывает лица, фокусирует взгляд на предметах.

Кроме того, Ирину учат отвечать при помощи новой компьютерной методики, специально разработанной для людей с тяжелыми нарушениями речи и движений. Для этого пациенту надевают на голову специальный шлем, который подключают к ноутбуку. Такое оборудование способно регистрировать мысли человека и выводить их в виде текста на экран компьютера.

Анатолий Федотов, Илона Соболева