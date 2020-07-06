Бизнесмен и бригадир задержаны после обрушения ТЦ в Кировской области

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Следователи задержали индивидуального предпринимателя и бригадира в рамках расследования уголовного дела по факту гибели рабочих на строительном объекте в Зуевке. Об этом говорится на сайте Следственного комитета РФ.

"В настоящее время индивидуальный предприниматель и бригадир задержаны, допрошены в качестве подозреваемых. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения", – говорится в сообщении.

Потолочные железобетонные покрытия обрушились на строительном объекте 5 июля. В результате происшествия погибли три рабочих, еще один был госпитализирован.

По данным следствия, строительством магазина руководил местный предприниматель, который нанял строительную бригаду по договору подряда. В их квартирах были проведены обыски.