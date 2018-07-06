Актер Сергей Погосян опроверг сведения об избиении водителем автобуса

Фото: кадр из телесериала "Закон и порядок. Отдел оперативных расследований-4", режиссер Дмитрий Брусникин

Актер Московского театра юного зрителя Сергей Погосян опроверг сведения о том, что его избил водитель автобуса. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Он назвал это "злой шуткой" и "фейком". "Более того, ночью 6 июля меня даже не было в автобусе. И, разумеется, никаких травм я тоже не получал", – рассказал артист. Погосян добавил, что сейчас находится на работе и с ним все в порядке.

Ранее сообщалось, что водитель автобуса маршрута "Н1" избил пассажира, находясь на остановке "1-й Бабьегородский переулок". Полицейские якобы выяснили, что пострадавшим оказался актер Сергей Погосян.