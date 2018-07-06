Водитель автобуса избил актера театра юного зрителя в центре Москвы

Фото: кадр из телесериала "Закон и порядок. Отдел оперативных расследований – 4", режиссер Дмитрий Брусникин

Сотрудник Мосгортранса избил в центре столицы актера Сергея Погосяна, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В полиции уточнили, что водитель автобуса "Н1" избил пассажира на остановке "1-й Бабьегородский переулок". Пострадавшим оказался артист Сергей Погосян. После допроса его и 31-летнего сотрудника Мосгортранса доставили в полицейский участок.

Актер получил травму носа, но сказал, что ему не нужна помощь медиков. По факту произошедшего началась проверка.

Сергей Погосян – актер театра и кино. Он снимался в сериалах "Солдаты", "Мамочки", "Восьмидесятые", "Сердцеедки".