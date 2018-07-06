Греф назвал организаторов хакерской атаки на ПИР‐банк

6 июля, 14:55
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Глава Сбербанка Герман Греф, выступая на международном конгрессе по кибербезопасности сообщил, что хакерскую атаку на ПИР-банк организовала группа Carbanak.
По его словам, с корсчета одного небольшого банка украли 58 миллионов рублей. Он отметил, что это большие деньги даже для крупного банка, передает РИА Новости.
Преступники атаковали ПИР-банк в ночь на 4 июля.
Председатель правления банка Ольга Колосова сообщила газете "Коммерсант", что вирус мог проникнуть в системы кредитной организации через фишинговое письмо.
Таким образом, у хакеров оказался доступ к автоматизированному рабочему месту клиента Банка России. Мошенники смогли вывести средства с корсчета в Центробанке на пластиковые карты в 22 крупнейших банках.
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