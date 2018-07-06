Греф назвал организаторов хакерской атаки на ПИР‐банк

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Глава Сбербанка Герман Греф, выступая на международном конгрессе по кибербезопасности сообщил, что хакерскую атаку на ПИР-банк организовала группа Carbanak.

По его словам, с корсчета одного небольшого банка украли 58 миллионов рублей. Он отметил, что это большие деньги даже для крупного банка, передает РИА Новости.

Преступники атаковали ПИР-банк в ночь на 4 июля.

Председатель правления банка Ольга Колосова сообщила газете "Коммерсант", что вирус мог проникнуть в системы кредитной организации через фишинговое письмо.

Таким образом, у хакеров оказался доступ к автоматизированному рабочему месту клиента Банка России. Мошенники смогли вывести средства с корсчета в Центробанке на пластиковые карты в 22 крупнейших банках.