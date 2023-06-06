Украинский БПЛА заглушили и посадили в восточной части Крыма – Аксенов

Фото: телеграм-канал "Аксёнов Z 82"

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) смогли заглушить беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над восточной частью Крыма. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем официальном телеграм-канале.

"Пострадавших и разрушений нет", – написал он.

Аксенов попросил жителей республики соблюдать спокойствие и доверять проверенным источникам информации.

Ранее Аксенов сообщал, что российские силы противовоздушной обороны сбили 5 украинских БПЛА, 4 беспилотника были заглушены при помощи РЭБ в ночь на 4 июня.

По его словам, один невзорвавшийся БПЛА был найден на территории частного домовладения. Перед его разминированием 50 граждан были эвакуированы в пункт временного размещения. В результате атаки БПЛА нет пострадавших и погибших.

До этого советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщал о сбитом беспилотнике в Джанкое, он повредил остекление в нескольких домах.



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