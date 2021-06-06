Три человека погибли в результате ДТП с несовершеннолетним водителем в Татарстане

06 июня, 12:12
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Татарстане опрокинулся в кювет автомобиль, за рулем которого находился подросток, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.
"В 6:00 на 5-м километре автодороги Казань – Ульяновск Datsun On-Do под управлением несовершеннолетнего подростка 2005 года рождения, управлявшего транспортным средством, не имея права управления транспортными средствами, выехал на обочину попутного направления, где совершил касательный наезд на дорожное ограждение", – говорится в сообщении.
Дальше автомобиль выехал на противоположную обочину и опрокинулся в кювет. Водитель и две пассажирки скончались на месте. Еще двоих госпитализировали в больницу № 7 Казани.
В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят проверку, выясняя причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее стало известно о гибели пяти подростков в аварии в Ростовской области. За рулем автомобиля находился 14-летний молодой человек, который взял ключи от родительской машины.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: