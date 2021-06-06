Три человека погибли в результате ДТП с несовершеннолетним водителем в Татарстане

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В Татарстане опрокинулся в кювет автомобиль, за рулем которого находился подросток, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

"В 6:00 на 5-м километре автодороги Казань – Ульяновск Datsun On-Do под управлением несовершеннолетнего подростка 2005 года рождения, управлявшего транспортным средством, не имея права управления транспортными средствами, выехал на обочину попутного направления, где совершил касательный наезд на дорожное ограждение", – говорится в сообщении.

Дальше автомобиль выехал на противоположную обочину и опрокинулся в кювет. Водитель и две пассажирки скончались на месте. Еще двоих госпитализировали в больницу № 7 Казани.

В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят проверку, выясняя причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно о гибели пяти подростков в аварии в Ростовской области. За рулем автомобиля находился 14-летний молодой человек, который взял ключи от родительской машины.