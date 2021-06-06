Три человека погибли при столкновении поезда и автомобиля в Талдомском округе

06 июня, 09:52
Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП Москва и МО"
На переезде у станции Запрудня в Талдомском округе Подмосковья поезд протаранил автомобиль, в результате чего три пассажира легковушки погибли. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе регионального МВД.
"В 6:40 на переезде около станции Запрудня в Талдомском городском округе произошло столкновение легкового автомобиля ВАЗ и поезда. Три человека, которые находились в машине, погибли", – говорится в сообщении.
Собеседник агентства добавил, что на месте происшествия работают правоохранители, которым предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.
Ранее стало известно о гибели двух человек при столкновении поезда и машины под Анапой. Как сообщили в РЖД, водитель выскочил на переезд перед составом. И хотя машинист пытался тормозить, расстояние было для этого слишком маленьким.
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