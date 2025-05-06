Самокатчик арестован за пьяную езду без прав после ДТП в Приангарье

Фото: телеграм-канал "ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ38"

Мужчина, спровоцировавший на самокате ДТП, арестован на 10 суток за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Инцидент произошел на прошлой неделе в Тайшете. По данным ведомства, 51-летний мужчина на самокате Kugoo Kirin врезался в машину Hyundai Creta. В результате ДТП никто не пострадал.

Однако сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание во время разговора с самокатчиком, что у него присутствуют признаки опьянения. В связи с этим мужчине было предложено пройти медосвидетельствование. Установлено, что норма этилового спирта в выдыхаемом воздухе превышена в 4 раза.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что мощность самоката составила более 0,25 киловатта, поэтому у водителя должно быть водительское удостоверение категории "М". Однако оказалось, что мужчина никогда не получал права.

В результате злоумышленник был отстранен от управления самокатом, а его транспортное средство было отправлено на спецстоянку.

Ранее ДТП с участием автомобиля и двух детей на электросамокате произошло на юге Москвы. На опубликованных в Сети кадрах видно, как черный автомобиль сворачивает во двор, но в его переднюю часть врезаются двое несовершеннолетних на самокате. Затем дети перелетают через капот и падают на землю, а позже начинают подниматься на ноги.

