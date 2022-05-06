Число погибших в результате взрыва в отеле на Кубе возросло до 8

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Восемь человек погибли в результате взрыва в отеле Гаваны на Кубе. Пострадали около 30 человек, сообщило в Twitter правительство страны.

Пропавшими без вести числятся 13 человек. Власти объявили прием крови для раненых людей.

Ранее руководитель Объединенной службы скорой и неотложной медицинской помощи (SIUM) Карлос Рикардо Перес Диас сообщал о двух погибших и 19 раненых. Генеральный консул России на Кубе Нана Мгеладзе отмечала, что информации о пострадавших при взрыве россиянах не поступала.

В администрации президента заявили, что предварительной причиной взрыва является утечка газа. При этом правительство Кубы исключило версию о теракте.

Взрыв прогремел в кубинской столице в гостинице Saratoga 6 мая. Очевидцы рассказали, что в результате были разрушены как минимум два этажа. Отель готовили к открытию, там проводили работы по наладке газового оборудования.

На месте трагедии идет поисково-спасательная операция.

