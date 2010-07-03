Авария произошла на участке газопровода "Ямбург - Поволжье" на Урале

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Возгорание произошло на участке газопровода Ямбург – Поволжье в Свердловской области. Пострадавших нет, сообщает ТАСС со ссылкой на Ситуационно-аналитический центр Минэнерго РФ.

Трубу прорвало вечером 6 мая на 1161-м километре газопровода. Отмечается, что подача газа потребителям не прервалась.

Ранее сообщалось о начале укладки труб "Северного потока – 2" в российских водах. 100 километров первой нитки планируется уложить в течение месяца.