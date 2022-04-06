Глава СК РФ поручил доложить обстоятельства атаки Украины на город Изюм

11:08
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК доложить об обстоятельствах атаки украинцев на город Изюм. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, несколько человек погибли и семь получили ранения в результате удара реактивной артиллерии ВСУ по жилым кварталам Изюма. Кроме того, военные применили против граждан кассетные боеприпасы, которые применяются для уничтожения объектов на большой площади. По данным СК, такие виды вооружения обладают высокими поражающими свойствами.
"Следствие установит лиц из числа украинских силовиков, которые отдавали приказы о применении запрещенных средств ведения войны в отношении мирного населения, и даст их действиям уголовно-правовую оценку", – говорится в сообщении.
Ранее Бастрыкин поручил организовать расследование подрыва ВСУ цистерн с химическими веществами в Рубежном в ЛНР. По информации СК РФ, в резервуарах завода содержались азотная, серная, соляная кислота и аммиак. Вдыхание этих веществ может вызвать тяжелые отравления и токсический отек легких у человека.
В СК РФ сообщили о новых уголовных делах по факту обстрелов ДНР и ЛНР
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