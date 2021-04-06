Возбуждено дело после инцидента со светошумовым устройством в школе на юге Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хулиганства в школе на юге столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК РФ по городу Юлию Иванову.

По ее словам, дело возбуждено по статье "Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия".

"В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", – рассказала Иванова.

В рамках уголовного дела в ближайшее время допросят сотрудников учебного заведения, подростка и его родителей. Также будет дана правовая оценка действиям сотрудников учебного заведения на предмет халатности, добавила Иванова.

Ранее сообщалось, что столичная прокуратура проверит инцидент с несовершеннолетними в хореографическом училище на юге Москвы. По данным прокуратуры, 14-летний мальчик пронес в образовательное учреждение пиротехническое изделие, которое сработало в раздевалке. Из-за этого другому ребенку потребовалась медицинская помощь.

По словам Ивановой, старшеклассник кинул в ведро светошумовое устройство для игры в пейнтбол, из-за чего пострадал 11-летний ребенок.

