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Происшествия

14:14

В столичном метро мужчину избили и столкнули на рельсы

происшествия

Видео: МВД РФ

На станции московского метро "Сокольники" между пассажирами произошел конфликт, в ходе которого мужчина избил и столкнул на рельсы молодого человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По ее словам, сотрудники полиции незамедлительно помогли пострадавшему подняться на платформу до прибытия электропоезда и задержали подозреваемого, который пытался скрыться.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 119 УК РФ ("Угроза убийством")", – рассказала Волк.

Она добавила, что был задержан 39-летний подозреваемый.

В конце марта мужчина напал на одного из сотрудников полиции в московском метро после просьбы предъявить документы. Конфликт произошел на станции метро "Орехово". Нападавшего оперативно задержали и сразу доставили в отделение полиции.

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