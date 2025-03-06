Число пострадавших от ошибочного сброса авиабомб в Южной Корее выросло до 15

Фото: AP Photo/Lee Jin-man

Как минимум 15 человек пострадали из-за ошибочного сброса авиабомб в деревне Ногок в окрестностях города Пхочхон в Южной Корее. Об этом пишет Yonhap.

Среди пострадавших – два иностранца и два военнослужащих. Всего в больницы были доставлены 10 человек, в том числе двое с серьезными, но не угрожающими жизни, травмами.

Инцидент произошел 6 марта во время совместных учений Южной Кореи и США в районе полигона Сынчжин. Два военных истребителя KF-16 сбросили несколько бомб за пределами полигона.

Снаряды упали на жилую застройку, повредив семь зданий, включая дома и церковь. Для расследования инцидента и оценки ущерба ВВС Южной Кореи создали специальную комиссию.

