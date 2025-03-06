Жителя Хакасии заподозрили в организации деятельности экстремистской организации

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Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Черногорска, подозреваемого в организации деятельности экстремистского сообщества "Граждане СССР". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Хакасии.

Мужчина 1965 года рождения, придерживаясь деструктивной идеологии организации, пропагандировал ее деятельность через личные встречи с жителями республики, отметили в ведомстве.

Выяснилось, что он создал в Сети публичное сообщество, где публиковал фото и видео, которые были направлены на формирование общественного мнения о нелегитимности существования России как государства и на разжигание межнациональной розни.

В настоящее время правоохранители проводят оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, чтобы выяснить все обстоятельства совершенного преступления, добавили в ФСБ.

Ранее в Омске осудили трех жителей за участие в деятельности экстремистской организации "Союз славянских сил Руси". Фигуранты склоняли и вербовали людей в деятельность данной организации, а также распространяли агитационные материалы и рекламные ролики в Сети с призывами о вступлении в ее состав.

В результате двух из них приговорили к одному году и двум месяцам колонии общего режима, третий был признан виновным в участии и получил принудительные работы на десять месяцев с удержанием в доход государства 15% зарплаты.