Три машины столкнулись в тоннеле на Садовом кольце

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Авария с участием трех автомобилей произошла на Садовом кольце в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города.

Столкновение произошло в Добрынинском тоннеле. По предварительным данным, в результате ДТП пострадал один человек. В настоящий момент движение транспорта перекрыто по двум полосам из трех. Обстоятельства ДТП выясняются.

Накануне три полосы движения были перекрыты на 54-м километре МКАД после столкновения двух машин. В аварии пострадал один человек.

Ранее таксист врезался в столб на северо-западе Москвы. По предварительным данным, причиной ДТП стала потеря водителем сознания.