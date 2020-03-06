В Москве устраняют последствия слива керосина от объекта Минобороны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Работы по устранению керосина, источником которого стала цистерна объекта Миноборона РФ, продолжаются с территории аэропорта "Остафьево", сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Слив произошел в пруд вблизи деревни Язово. Ранее специалисты остановили утечку керосина по водным объектам.

"Для нейтрализации и поглощения керосина на поверхности водоема распылен сорбент, также установлены боновые заграждения", – отметили в пресс-службе.

Предпринятые меры позволили снизить уровень загрязнения в пруду в 23 раза. В пресс-службе подчеркнули, что объем "грязных" элементов в водоеме упал до обычных показателей. Сообщается, что локализация керосинового пятна не позволила попасть веществу в реки Сосенка и Десна.

В настоящий момент производится откачка загрязненного слоя воды. Специалисты считают, что вероятность попадания керосина в грунтовые воды отсутствует. Вся информация по результатам работ передана в Московскую городскую военную прокуратуру.

Ранее в Москве необычное явление произошло с рекой Жабенка. Жители Тимирязевского района обнаружили, что вода окрасилась в бирюзовый цвет, а от водоема исходил неприятный запах.