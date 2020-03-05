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Москва 24

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Общество

15:14

Остановлен сброс загрязняющих веществ в пруд в деревне Язово

общество город экология

Фото: соцсети

В пруд на территории деревни Язово были сброшены сточные воды с сильным запахом нефтепродуктов, сообщили Москве 24 в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

На место для установления сброса керосина прибыли специалисты Аналитической лаборатории. Для устранения аварии и минимизации последствий была создана оперативная группа в составе уполномоченных ведомств и городских структур.

"Приняты незамедлительные меры по локализации источника и предотвращению дальнейшего распространения загрязнения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на поверхности пруда был распылен сорбент, который должен поглотить и нейтрализовать керосин. Кроме того, были установлены боновые заграждения. Специалисты также начали откачивать загрязненный слой воды.

"Организован ежедневный отбор проб воды во всех водных объектах до реки Десна (пруды в Язове, река Цыганка, река Сосенка, река Десна)", – добавили в пресс-службе, отметив, что угрозы поступления вредного вещества в грунтовые воды нет.

Ранее водоем под Балашихой приобрел странный цвет. Фотографии оранжевой реки выложили в Сеть местные жители. Позднее экологи выяснили, что в реке было повышенное содержание железа.

Экологи выявили повышенное содержание железа в реке под Балашихой

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