Остановлен сброс загрязняющих веществ в пруд в деревне Язово

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В пруд на территории деревни Язово были сброшены сточные воды с сильным запахом нефтепродуктов, сообщили Москве 24 в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

На место для установления сброса керосина прибыли специалисты Аналитической лаборатории. Для устранения аварии и минимизации последствий была создана оперативная группа в составе уполномоченных ведомств и городских структур.

"Приняты незамедлительные меры по локализации источника и предотвращению дальнейшего распространения загрязнения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на поверхности пруда был распылен сорбент, который должен поглотить и нейтрализовать керосин. Кроме того, были установлены боновые заграждения. Специалисты также начали откачивать загрязненный слой воды.

"Организован ежедневный отбор проб воды во всех водных объектах до реки Десна (пруды в Язове, река Цыганка, река Сосенка, река Десна)", – добавили в пресс-службе, отметив, что угрозы поступления вредного вещества в грунтовые воды нет.

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