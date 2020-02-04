Работы по охране прудов в СВАО проведут под общественным контролем жителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жители Северо-Восточного административного округа столицы смогут проконтролировать проведение мероприятий по охране пяти прудов. Об этом заявил заместитель председателя столичного парламента, председатель комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов.

Отмечается, что речь идет о Ясном, Кольском, Лазаревском № 1, Лазаревском № 2 и Капустинском прудах.

"В этом году работы будут проведены под общественным контролем жителей. Тема контроля хода работ серьезно обсуждалась как с точки зрения жителей и муниципальных депутатов, так и с точки зрения общественных организаций", – отметил Орлов.

По его словам, соответствующие предложения уже направлены в общественный совет парка "Яуза". Также Орлов добавил, что слежение за состоянием водоемов в Москве будет продолжено.

Ранее контроль за Яузой усилили после попадания в русло реки песка и глины. Специалисты выяснили, что 14 января с дождевыми и талыми водами через трубопровод в водоем поступили песчано-глинистые породы. Специфические запахи, следы опасных для флоры и фауны веществ выявлены не были.