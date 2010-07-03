Автобус, троллейбус и легковушка столкнулись на северо-западе Москвы

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Автобус, троллейбус и легковая машина столкнулись на северо-западе столицы, движение на месте аварии затруднено, передает РИА Новости.

ДТП произошло по адресу: бульвар Яна Райниса, дом № 45. Там столкнулись троллейбус № 70, пассажирский автобус № 212, автомобиль Skoda.

По предварительной информации, автобус марки ЛиАЗ врезался в заднюю часть троллейбуса. Обе машины серьезно повреждены, пострадала также легковушка. Сведения о пострадавших уточняются, сотрудники ГИБДД пока не прибыли на место.