06 февраля, 14:29Происшествия
ВСУ обстреляли село Бутово в ЛНР
Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky
Украинская сторона обстреляла населенный пункт Бутово Старобельского округа ЛНР. Об этом сообщил глава округа Владимир Чернев, его слова передает телеграм-канале "ЛуганскИнформЦентр".
Чернев уточнил, что, предположительно, огонь велся из РСЗО HIMARS производства США. В результате атаки загорелась автозаправочная станция, частично повреждено здание хлебопекарни, находящейся рядом с АЗС, добавил он.
Ранее украинские войска обстреляли село Вознесеновка Шебекинского городского округа с помощью беспилотника. После падения дрона с последующей детонацией никто не пострадал, подчеркивал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Кроме того, беспилотник ВСУ повредил инфраструктурные объекты связи в поселке Теткино Курской области. О пострадавших в результате атаки не сообщалось.
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