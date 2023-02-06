Корейское судно с российским экипажем загорелось у берегов Вьетнама

Фото: РИА Новости/Сергей Красноухов

Корейское судно-автомобилевоз AH SHIN с российским экипажем четвертые сутки тушит пожар на грузовых палубах, жертв в связи с происшествием нет. Об этом сообщает новостной портал "Морской бюллетень".

Сейчас судно находится у берегов Вьетнама, оно следовало из южнокорейского порта Инчон в Сингапур с 4 500 автомобилями на борту. Пламя охватило сооружение в пятницу, 3 февраля. Экипаж не смог потушить возгорание, в связи с чем капитан изменил курс направления и последовал в ближайшую гавань, где судно сможет получить необходимую помощь.

Уже 5 февраля борт прибыл к берегам Вьетнама, а утром 6-го он остановился в 20 милях от вьетнамского порта Вунгтау. Согласно данным со спутников, рядом с автомобилевозом не было зафиксировано спасательных или пожарных судов.

По информации вьетнамской прессы, сейчас проходит подготовка спасательной операции. На данный момент у судна выявили крен на правый борт. Экипаж сооружения рассказал, что пламя продолжает полыхать на грузовых палубах. Кроме того, все запасы углекислого газа для тушения огня на корабле закончились. На борту пребывает 21 моряк.

По словам редактора "Морского бюллетеня", российского эксперта по морским перевозкам Михаила Войтенко, причины возгорания пока что не обнаружены.

"В последнее время участились случаи пожаров на судах-автомобилевозах, возникающие при перевозке электромобилей. Происходят самовозгорания аккумуляторных батарей, вызывающие пожары", – цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что пришвартованное судно воспламенилось напротив Северного речного вокзала в Москве. Пожар случился в машинном отделении буксира "Адлер" на площади 25 квадратных метров.

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