Подозреваемого в наезде на столичного полицейского задержали под Тулой

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

Мужчину, который подозревается в наезде на полицейского в районе Северное Бутово, задержали в Тульской области. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на городской главк МВД.

На установление и задержание подозреваемого стражам порядка понадобилось менее трех часов. Вскоре его доставят в Москву.

Вечером 6 февраля в районе дома №5 на Старокачаловской улице подозреваемый в совершении преступления хотел скрыться при задержании. Сев в машину, он наехал на сотрудника полиции, причинив тому телесные повреждения.

Полицейский применил табельное оружие и несколько раз выстрелил по автомобилю, на котором уехал злоумышленник. Был объявлен план "Перехват".