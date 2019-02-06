Неизвестные наехали на полицейского в Северном Бутове

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В столичном районе Северное Бутово неизвестные на автомобиле марки Datsun с липецкими номерами сбили полицейского, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Полицейский применял табельное оружие", – сказал собеседник агентства. По словам источника агентства, преступники могут быть вооружены.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве агентству сообщили, что машина наехала сотруднику полиции на ногу.

"На улице Старокачаловская при попытке задержать автомобиль с предполагаемыми преступниками пострадал сотрудник полиции – водитель машины наехал ему на ногу", – говорится в сообщении.

Как уточняется, полицейский выстрелил несколько раз из табельного оружия по автомобилю, однако он скрылся.

В столице введен план "Перехват" для поиска правонарушителей.