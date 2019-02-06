На северо-востоке Москвы сгорел пассажирский автобус

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На северо-востоке Москвы произошло возгорание в моторном отсеке одного из автобусов ГУП "Мосгортранс". В результате инцидента никто не пострадал, рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе предприятия в среду, 6 февраля.

Возгорание произошло около 09:00, когда автобус находился на стоянке в Анадырском проезде. В момент ЧП в салоне не было пассажиров. Возгорание ликвидировали прибывшие на место происшествия пожарные.

На предприятии уточнили, что причины пожара пока неизвестны, проводится расследование.

Аналогичный инцидент произошел в Твери в конце января текущего года. Автобус загорелся при выезде из города. В момент возгорания в салоне находились два пассажира. Они сумели самостоятельно покинуть автобус. Водитель получил ожоги рук. По предварительным данным, причиной возгорания стал неисправный двигатель.