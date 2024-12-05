05 декабря, 11:39Происшествия
Врачи стабилизировали состояние российского подростка, попавшего в ДТП на Бали
Фото: телеграм-канал SHOT
Врачи стабилизировали состояние российского подростка, попавшего в ДТП на индонезийском острове Бали, сообщает РЕН ТВ в своем телеграм-канале.
Друг семьи мальчика Максим Книттер рассказал, что сейчас 16-летнему Ярославу Жукову переливают кровь, чтобы поднять гемоглобин и подготовить к транспортировке в Россию.
Ранее в посольстве РФ в Индонезии заявили, что пострадавшему на Бали россиянину оказывается консульская помощь. В дипмиссии подчеркнули, что поддерживают связь с лечащими врачами россиянина, а также с его родственниками, до которых доводятся все актуальные сведения.
Подросток попал в реанимацию после аварии на мотоцикле. У него диагностировали множественные переломы, а также разрыв желудка и мочевого пузыря. Состояние Жукова оценивалось как критическое.
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