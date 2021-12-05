На Симферопольском шоссе произошло ДТП с 3 машинами

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На Симферопольском шоссе близ Москвы произошло ДТП с участием трех машин, в том числе грузовика. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД.

"В 18:20 на 22 километре на Симферопольском шоссе при перестроении на другую полосу грузовой автомобиль задел два транспортных средства", – говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших пока не поступало. В экстренных службах сообщили агентству, что два человека после ДТП обратились за медицинской помощью.

Ранее в результате аварии в Курагинском районе Красноярского края погибли двое взрослых и 13-летняя девочка.