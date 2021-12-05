На севере Красноярского края в пожаре погибли два ребенка

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В Енисейском районе Красноярского края во время пожара в частном доме погибли два ребенка. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального главка СК.

"Поступило сообщение о гибели 1,5-годовалого мальчика и 5-летней девочки в результате пожара, произошедшего в одном из частных домов, расположенных по улице Центральная поселка Новоназимово Енисейского района Красноярского края. Возбуждено уголовное дело", – говорится в сообщении.

Как сообщает следствие, в данном доме проживала семья с тремя детьми. Их мать затопила печь и отлучилась в баню по хозяйственным делам, оставив детей дома. Через некоторое время женщина увидела, что в доме возник пожар. Покинуть помещение успел только девятилетний мальчик, а младших спасти не удалось.

Ранее пожар произошел в частном жилом доме в городском округе Клин, в результате которого погибли два человека.