Движение трамваев в Погонном переулке восстановлено после аварии

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Движение трамваев в Погонном проезде на востоке Москвы восстановлено после ДТП. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

На обычные маршруты вернулись трамваи №2, 4л, 4пр, 7 и 46, движение которых ранее было изменено из-за ДТП с участием трамвая и легкового автомобиля.

Аварию, по предварительным данным, спровоцировал водитель автомобиля, не уступивший дорогу городскому транспорту. В результате инцидента с рельсов сошла средняя тележка трамвая.