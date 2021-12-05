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Происшествия

14:55

Трамваи пяти маршрутов задерживаются на востоке Москвы из-за ДТП

происшествия ДТП

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На востоке столицы из-за ДТП задерживаются трамваи нескольких маршрутов. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"В Погонном проезде из-за ДТП задерживаются трамваи № 2, 4л, 4пр, 7, 46. Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, слушайте объявления водителей", – говорится в сообщении ведомства.

Столкновение трамвая, следовавшего по маршруту №7, и автомобиля произошло 5 декабря около 14:00 на пересечении Погонного проезда и 2-го проезда Подбельского. В результате инцидента с рельсов сошла средняя тележка трамвая.

По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель автомобиля. Он не стал уступать трамваю дорогу на перекрестке, врезавшись в транспорт.

Отмечается, что в результате аварии никто не пострадал. Подробности происшествия устанавливают сотрудники столичного управления ГИБДД.

Ранее легковой автомобиль врезался в трамвай в Продольном проезде на севере Москвы. В результате столкновения с путей сошла первая тележка вагона трамвая.

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