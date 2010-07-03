Два человека погибли в аварии в Можайском городском округе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два человека погибли в ДТП на трассе в Можайском городском округе, еще двое получили травмы. Об этом сообщает Агентство "Москва" в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.

Авария произошла в 19:40 на 6 километре трассы "Бородино – Колоцкое". Там столкнулись два легковых автомобиля. На месте работают полицейские, они выясняют причины и обстоятельства случившегося.

Этим же вечером в Зеленограде водитель сбил женщину и двоих детей. Девочка 2014 года рождения погибла на месте, женщину со вторым ребенком 2017 года рождения госпитализировали.

СК возбудил уголовное дело. Как рассказали в столичном управлении ГИБДД, водитель остался на месте случившегося. С ним работают инспекторы.