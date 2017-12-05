СК проверит обстоятельства крушения вертолета на Ставрополье

Фото: ТАСС/ГУ МЧС по Республике Крым

Следственный комитет проводит проверку в связи с крушением вертолета в Ставропольском крае. Правоохранители уже выехали на место происшествия, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Южного следственного управления на транспорте.

Ранее сообщалось, что при падении вертолета погибли два члена экипажа судна. На земле жертв и разрушений нет.

Вертолет "Робинсон-44" принадлежал авиакомпании "Баркол". Он имел допуск на перелет из Ставрополя по десятку площадок в области. Маршрут подтвержден полетным заданием.