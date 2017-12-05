Три человека погибли при крушении вертолета в Ставропольском крае

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Вертолет "Робинсон" разбился в Ставропольском крае. В результате ЧП погибли три человека, сообщает ТАСС.

Как уточняет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу южного регионального центра МЧС, в результате крушения погибли два человека – члены экипажа, других жертв нет.

По словам представителя ведомства, некоторое время велись поиски упавшего вертолета.

Вертолет "Робинсон-44" авиакомпании "Баркол", согласно полетному заданию, имел допуск на перелет из Ставрополя по десятку площадок на территории региона.