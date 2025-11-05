Дамбу прорвало в Чурапчинском улусе в Якутии

Фото: телеграм-канал "Служба спасения Якутии"

Дамбу "Кладбищенская" прорвало в Чурапчинском улусе в Якутии, сообщили в службе спасения республики.

Эксперты добавили, что угрозы подтопления села Харбала 2-я нет.

"Высота воды ниже критического уровня на 4 метра. Происшествие может вызвать трудности при заготовке льда и передвижении по автозимнику", – сказано в сообщении.

Отмечается, что сейчас специалистами ведется подготовка к ремонту, который будет проведен 7 ноября. На место приехали спасатели Чурапчинского филиала Таттинского поисково-спасательного отряда.

Ранее три селевых потока сошли в районе водохранилища на Сахалине. Из-за этого Александровск-Сахалинский остался без водоснабжения. Один поток сошел в реку, а два других – в ложе водохранилища, что привело к загрязнению водных ресурсов и вывело из строя фильтрационные механизмы очистных сооружений города.

