Неизвестный вскрыл сейф в Доме кино

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Сейф вскрыли в Доме кино в центре столицы, сообщает Агентство "Москва".

Днем 4 ноября к оперативникам обратился замгендиректора Дома кино на улице Васильевской. Он рассказал, что в помещении творческого клуба кто-то тайно вскрыл сейф.

Пропало ли что-нибудь из хранилища, пока неизвестно. Правоохранители начали проверку.

В конце октября неизвестный похитил сейф из офиса в районе Коптево на севере города. Через окно на втором этаже дома он проник в помещение частной фирмы.

В сейфе было четыре миллиона рублей. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.