05 октября, 21:13Происшествия
Система ПВО сработала в центре Курской области из-за атаки БПЛА
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Система ПВО сработала в Курском районе Курской области из-за атаки беспилотников ВСУ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"В Курском районе работает ПВО. Просьба сохранять спокойствие", – написал он.
Старовойт призвал местных жителей в случае обнаружения сбитых беспилотников не приближаться к ним из-за опасности детонации, а сообщать об их местоположении в экстренные службы.
Ранее Минобороны РФ отчиталось о том, что российские войска с начала спецоперации на Украине уничтожили больше 7,5 тысячи вражеских беспилотников.
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