Система ПВО сработала в центре Курской области из-за атаки БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Система ПВО сработала в Курском районе Курской области из-за атаки беспилотников ВСУ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"В Курском районе работает ПВО. Просьба сохранять спокойствие", – написал он.

Старовойт призвал местных жителей в случае обнаружения сбитых беспилотников не приближаться к ним из-за опасности детонации, а сообщать об их местоположении в экстренные службы.

Ранее Минобороны РФ отчиталось о том, что российские войска с начала спецоперации на Украине уничтожили больше 7,5 тысячи вражеских беспилотников.



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