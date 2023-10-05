Морская авиация Черноморского флота уничтожила безэкипажный катер ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Морская авиация Черноморского флота уничтожила безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что катер был обнаружен и ликвидирован в северо-западной части акватории Черного моря.

Ранее Черноморский флот обнаружил и уничтожил два безэкипажных украинских катера в юго-западной части Черного моря 15 сентября. Уточнялось, что катера были полупогружного типа.

В тот же день малый ракетный корабль "Аскольд" Черноморского флота уничтожил безэкипажный катер ВСУ в акватории Черного моря. Отмечалось, что он был ликвидирован огнем из штатного вооружения российского корабля.

Российский истребитель уничтожил военный катер ВСУ в акватории Черного моря