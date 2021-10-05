Пожар произошел на складе с пиломатериалами в Подмосковье

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Пожар вспыхнул на складе в пиломатериалами в подмосковной Малаховке, существует угроза распространения огня на соседние строения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как уточняется, двухэтажный склад находится по адресу улица Новая, дом 12.

"Строение охвачено огнем по всей площади – 450 квадратных метров. В данный момент есть угроза перехода огня на соседние два склада, а также пиломатериалы, расположенные рядом на открытой площадке", – сказал собеседник агентства.

Уточняется, что на месте работают пожарные. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее пожар произошел в отделении инфекционной больницы в Кирове. Огонь возник в палате 5 корпуса 3 по адресу улица Ленина, дом 207. Из здания провели эвакуацию 36 человек. В результате случившегося погибли два человека.