В Петербурге уволили врача, угрожавшего женщине травматическим пистолетом

Фото: телеграм-канал "Mash на Мойке"

Врача, размахивавшего травматическим пистолетом в ходе конфликта с женщиной у супермаркета в Курортном районе Санкт-Петербурга, уволили. Об этом РИА Новости заявили в городском комитете по здравоохранению.

"С ним расторгнуты трудовые отношения с сегодняшнего дня", – сообщили в ведомстве.

Ранее в Сети появился ролик, где мужчина угрожал травматическим пистолетом одному из участников конфликта у магазина в Зеленогорске. Известно, что женщина обратилась в полицию. По ее словам, мужчина напал на нее, размахивая оружием. Он скрылся на машине Range Rover.

Позднее правоохранители задержали 51-летнего мужчину, который работал в больнице.