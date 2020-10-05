В Петербурге уволили врача, угрожавшего женщине травматическим пистолетом

05 октября, 15:17
Фото: телеграм-канал "Mash на Мойке"
Врача, размахивавшего травматическим пистолетом в ходе конфликта с женщиной у супермаркета в Курортном районе Санкт-Петербурга, уволили. Об этом РИА Новости заявили в городском комитете по здравоохранению.
"С ним расторгнуты трудовые отношения с сегодняшнего дня", – сообщили в ведомстве.
Ранее в Сети появился ролик, где мужчина угрожал травматическим пистолетом одному из участников конфликта у магазина в Зеленогорске. Известно, что женщина обратилась в полицию. По ее словам, мужчина напал на нее, размахивая оружием. Он скрылся на машине Range Rover.
Позднее правоохранители задержали 51-летнего мужчину, который работал в больнице.
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