Мосгосстройнадзор работает на месте обвала строительных лесов в ЖК "Снегири Эко"

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На месте обрушения строительных лесов в ЖК "Снегири Эко" работает инспектор комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор). Выясняются обстоятельства случившегося, сообщила пресс-служба комитета.

Ранее стало известно, что два вертолета санитарной авиации забрали двоих пострадавших при обрушении строительных лесов в Раменках. Также на место следуют семь бригад скорой помощи.

При обрушении строительных лесов на стройке ЖК "Снегири Эко" пострадали восемь человек.

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