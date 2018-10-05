05 октября 2018, 13:05Происшествия
Мосгосстройнадзор работает на месте обвала строительных лесов в ЖК "Снегири Эко"
Фото: Мобильный репортер
На месте обрушения строительных лесов в ЖК "Снегири Эко" работает инспектор комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор). Выясняются обстоятельства случившегося, сообщила пресс-служба комитета.
Ранее стало известно, что два вертолета санитарной авиации забрали двоих пострадавших при обрушении строительных лесов в Раменках. Также на место следуют семь бригад скорой помощи.
При обрушении строительных лесов на стройке ЖК "Снегири Эко" пострадали восемь человек.
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