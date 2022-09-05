Столичный омбудсмен разберется в ситуации с выбившим зубы голодной дочери мужчиной

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева намерена разобраться в ситуации с мужчиной, который выбил зубы своей голодной семилетней дочери.

"Буду сейчас в курсе, обязательно разберусь в ситуации, сделаю все необходимые запросы. Ну, и, конечно, мы возьмем ее (ситуацию. – Прим. ред.) на контроль, если это имело место быть", – сообщила она РИА Новости.

Ранее сообщалось, что москвич выбил зубы своей семилетней дочери, когда та плакала из-за голода. Об этом сообщает Пятый канал.

Уточнялось, что в семье есть еще двое детей, которых мужчина периодически избивает. Отмечается, что старший сын пострадал из-за того, что отказал отцу в просьбе обворовать ларек. Затем мужчина заставил пойти на преступление младшего сына, а на украденные деньги он купил алкоголь и принуждал ребенка распивать его вместе.