Около 10 человек пострадали при падении аттракциона в Индии

Видео: телеграм-канал Police frequency

Около 10 человек пострадали при падении аттракциона с высоты 15 метров в индийском Мохали. Об этом сообщает TV9

По данным телеканала, на вращающемся аттракционе было около 50 человек. Всех пострадавших, среди которых минимум трое детей, госпитализировали.

Аттракцион установили в рамках мероприятия "Лондонский мост". Организатор Санни Сингх предположил, что происшествие случилось из-за технической проблемы.

"Раньше мы тоже организовывали несколько праздников, но такого ни разу не было", – приводит его слова Hindustan Times.

Полиция организовала расследование.

Ранее сообщалось, что в торговом центре в районе Перово на востоке Москвы оборвался аттракцион. В результате происшествия пострадал один ребенок. При этом сотрудник детской комнаты позже заявил, что пострадали трое детей.

