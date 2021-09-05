Самолет, направлявшийся из Тбилиси в Вену, не смог улететь и сел в Грузии

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Самолет грузинской авиакомпании Georgian airways (Airzena), который вылетел из Тбилиси в Вену, вернулся в столичный аэропорт Грузии в режиме аварийной посадки после того, как сделал два круга над городом, сообщает телекомпания "Пирвели".

По данным телеканала, самолет взлетел, но вместо того, чтобы направиться в Вену, сделал два круга над Тбилиси, которые продолжались 2 часа.

"В итоге самолет осуществил аварийную посадку вновь в тбилисском аэропорту. На месте мобилизованы бригады скорой и пожарной помощи", – сообщает "Пирвели".

По информации другой грузинской телекомпании "Формула", у самолета после взлета не закрылись шасси, из-за чего пилот решил опустошить топливный бак и осуществить посадку.

Сама авиакомпания подтвердила РИА Новости эту информацию, сейчас по факту инцидента проводится техническая проверка.

Ранее пилот гидросамолета, совершившего жесткую посадку на Волге в Энгельсском районе Саратовской области, получил травму. По предварительным данным, двухместный легкомоторный самолет "Бриз" совершил жесткую посадку на реку, откуда его достали самостоятельно.

