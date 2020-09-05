Пресс-секретарь Голиковой не стала комментировать происшествие с автомобилем вице-премьера

Фото: телеграм-канал Baza

Служебный автомобиль вице-премьера Татьяны Голиковой марки BMW столкнулся в пути с машиной Mitsubishi, после чего водитель вице-премьера остановился и вызвал полицию. Об этом написал Telegram-канал Baza.

Происшествие радиостанция "Говорит Москва" попросила прокомментировать пресс-секретаря Голиковой.

"Никак не могу это прокомментировать, извините", – ответила Анастасия Асташкина.

Отмечается, что водитель Mitsubishi какое-то время преследовал на дороге правительственное авто. Спустя несколько минут водитель Голиковой принял решение остановить машину. Он заблокировал двери автомобиля и вызвал полицию. Позднее саму Голикову доставили домой на патрульной машине.

По одной из версий, в ДТП виновна машина вице-премьера, однако ее водитель считает, что они стали жертвами "автоподставщика".

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