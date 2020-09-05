Пресс-секретарь Голиковой не стала комментировать происшествие с автомобилем вице-премьера

19:53
Фото: телеграм-канал Baza
Служебный автомобиль вице-премьера Татьяны Голиковой марки BMW столкнулся в пути с машиной Mitsubishi, после чего водитель вице-премьера остановился и вызвал полицию. Об этом написал Telegram-канал Baza.
Происшествие радиостанция "Говорит Москва" попросила прокомментировать пресс-секретаря Голиковой.
"Никак не могу это прокомментировать, извините", – ответила Анастасия Асташкина.
Отмечается, что водитель Mitsubishi какое-то время преследовал на дороге правительственное авто. Спустя несколько минут водитель Голиковой принял решение остановить машину. Он заблокировал двери автомобиля и вызвал полицию. Позднее саму Голикову доставили домой на патрульной машине.
По одной из версий, в ДТП виновна машина вице-премьера, однако ее водитель считает, что они стали жертвами "автоподставщика".
Ранее сообщалось, что на западе Москвы перевернулся КамАЗ, перевозивший щебень. Инцидент произошел напротив дома 2 по Воробьевскому шоссе. В ходе происшествия пострадал человек.
Служебная машина Татьяны Голиковой попала в аварию – СМИ
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