Экстренные службы проверяют данные о взрывном устройстве в Ново-Переделкине

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Сотрудники экстренных служб проверяют данные о взрывном устройстве в столичном районе Ново-Переделкино.

"По адресу улица Новоорловская, дом 16 обнаружено взрывное устройство. Ведется проверка", – рассказал Агентству "Москва" осведомленный источник. На месте ЧП работают саперы.

Ранее на стройплощадке в районе Хорошево-Мневники нашли снаряды времен войны. Их обнаружили на проспекте Маршала Жукова. На место вызвали группу разминирования. После осмотра боеприпасы вывезли на полигон для утилизации.

