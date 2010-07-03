Выселенному из временного жилья в Сочи онкобольному выделили квартиру

07:10
07:10
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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Власти Сочи предоставили новое временное жилье для семьи онкобольного мужчины, выселенного из маневренного фонда на улицу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе мэрии города.
"Анатолий Пахомов принял решение пока переселить сочинца в квартиру из муниципального жилого фонда. Уже сегодня вечером он приехал в нее, чтобы оценить новые условия проживания. Семье предоставили предметы первой необходимости, в том числе мебель и постельное белье для сна на первое время", – говорится в сообщении.
Накануне сообщалось, что в Сочи больного раком мужчину и его жену выселили на улицу. С 2011 года супруги Мартыновы жили в пансионате "Нептун", так как их собственное жилье снесли при подготовке к ОИ-2014.
В администрации Сочи поясняли, что Мартыновы не могут претендовать на новое жилье, потому что их дом, который пошел под снос перед ОИ-2014, был возведен самовольно – без оформления прав на земельный участок.
Сейчас пансионат, в котором проживали Мартыновы, выставлен на продажу, а онкобольной мужчина и его жена оказались там последними жильцами. В пресс-службе мэрии города пояснили, что в пансионате семья жила без света и водоснабжения. Сейчас власти ищут им постоянное жилье, несмотря на то, что они не относятся к льготным категориям граждан.
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