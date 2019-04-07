Больной раком сенатор намерен баллотироваться в президенты США

Американский сенатор Майкл Беннет объявил о намерении баллотироваться в президенты США, несмотря на диагностированное у него онкозаболевание. Своими планами политик поделился в интервью телеканалу CNN.
"Я рассчитываю баллотироваться в 2020 году", − заявил сенатор от штата Колорадо. Он пояснил, что врачи обнаружили у него рак предстательной железы на ранней стадии. "Не думаю, что это помешает моим предвыборным поездкам", − отметил Беннет.
Как ранее писала газета The Wall Sreet Journal, бывший вице-президент США Джо Байден на встрече со сторонниками пообещал выдвинуть свою кандидатуру для участия в президентских выборах в США. Нынешний глава Белого дома Дональд Трамп также подтвердил свое намерение переизбираться в 2020 году.
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