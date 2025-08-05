Румыния объявила режим ЧС из-за загрязненной нефти из Азербайджана

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Минэнерго Румынии ввело режим чрезвычайной ситуации кризисного уровня из-за загрязненной органическими хлоридами нефти, которую государство получило от Азербайджана, передает "Радио 1".

Отмечается, что республика поставила Румынии 92 тысячи тонн загрязненных нефтепродуктов. При этом от еще одной партии такого же объема страна отказалась. Специалисты выявили проблему при погрузке в порту Джейхан в Турции.

Обе поставки были не одобрены по результатам исследования компании Petrom. Таким образом, сырье оказалось непригодным для нефтеперерабатывающего завода Petrobrazi. Также ведомство отправило сообщение о произошедшем в Еврокомиссию.

Ранее Азербайджан уже обвиняли в продаже загрязненной нефти. В частности, на это пожаловались итальянская и британская компании Eni и British Petroleum.

По данным СМИ, поставки шли по нефтепроводу Баку – Тбилиси – Джейхан. Они также были загрязнены органическим хлоридом, который в значительном количестве способен повредить нефтеперерабатывающие заводы и оборудование.