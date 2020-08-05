Житель Солнечногорска ранил полицейского, пришедшего к нему с обыском

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Житель Солнечногорска выстрелил в полицейского, который пришел к ним с обыском, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя подмосковного управления СК РФ Ольгу Врадий.

Обыск был одобрен по делу о незаконном обороте оружия. Мужчина 1975 года рождения, к которому пришли сотрудники правоохранительных органов, выстрелил в живот и ногу одного из сотрудников. Полицейские задержали злоумышленника.

В ходе обыска у него был обнаружен арсенал оружия. Он состоял из частей разного огнестрельного оружия, коробок с патронами и других предметов.

Раненый полицейский был доставлен в больницу. В связи с происшествием было возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").

Ранее на Дубининской улице произошел конфликт между таксистом и водителем машины Volvo. Последний выстрелили из газового пистолета и скрылся. Полиция инициировала розыск злоумышленника.