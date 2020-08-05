Житель Солнечногорска ранил полицейского, пришедшего к нему с обыском

11:21
Фото: depositphotos/Emevil
Житель Солнечногорска выстрелил в полицейского, который пришел к ним с обыском, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя подмосковного управления СК РФ Ольгу Врадий.
Обыск был одобрен по делу о незаконном обороте оружия. Мужчина 1975 года рождения, к которому пришли сотрудники правоохранительных органов, выстрелил в живот и ногу одного из сотрудников. Полицейские задержали злоумышленника.
В ходе обыска у него был обнаружен арсенал оружия. Он состоял из частей разного огнестрельного оружия, коробок с патронами и других предметов.
Раненый полицейский был доставлен в больницу. В связи с происшествием было возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").
Ранее на Дубининской улице произошел конфликт между таксистом и водителем машины Volvo. Последний выстрелили из газового пистолета и скрылся. Полиция инициировала розыск злоумышленника.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: